بالفيديو - الفوز الأول مع هيدينك.. تشيلسي يضرب كريستال بالاس بثلاثية

فاز تشيلسي على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

الفوز هو الأول لتشيلسي تحت قيادة جوس هيدينك المدرب الجديد، إذ أنه تعادل في المباراتين الأولتين أمام مانشستر يونايتد وواتفورد، كما أنه الفوز الأول لتشيلسي خارج الأرض منذ أغسطس الماضي، حين فاز الفريق على وست بروميتش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

البلوز تقدموا في الدقيقة الـ 29 عن طريق أوسكار بعد تمريرة من دييجو كوستا، تابعها في المرمى الخالي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوسكار بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، أضاف ويليان الهدف الثاني في الدقيقة الـ 60 بعد تمريرة من أوسكار، قبل أن يختتم دييجو كوستا الأهداف في الدقيقة الـ 66 بهدف ثالث، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

فوز تشيلسي رفع رصيده للنقطة الـ 23 مرتقيا للمركز الـ 14، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ 31 في المركز السابع.

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