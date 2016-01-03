"تعليم السويس" تعقد مقابلات شخصية لاختيار منسقين جدد بـ"جودة التعليم"

عقدت مديرية التربية والتعليم عصر اليوم مقابلة شخصية برئاسة عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس لاختيار منسقين جدد بإدارة قياس الجودة ودعم اللامركزية، طبقاً للقرار الوزارى رقم 138 لسنة 2012 والخاص بشروط اختيار منسقى قياس الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة.

وقد ضمت لجنة المقابلة سلمى الشاعر وكيل المديرية والدكتور محمد توفيق مدير إدارة الجودة وماجدة حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية ونرفانا منصور مدير إدارة الوظائف الإشرافية وهيام بيومى مدير إدارة الشئون القانونية.

وكان قد تقدم لشغل الوظيفة 6 من المعلمين وهم "عبير السيد عزب الزغبى، حنان السيد على حمد الله، عبير على أحمد أحمد، ياسر السيد أحمد مصطفى، ناهد عبد الفتاح محمد، إيمان محمد عبد اللطيف".

وأوضحت سلمى الشاعر أن المقابلة تستهدف اختيار اثنين فقط من بين المرشحين بكل حيادية وحسب الشروط والمعايير التى حددها القرار الوزارى وتنفيذاً لما جاء بإعلان الوظيفة الذى سبق نشره.

وأكد عبد الحافظ وحيد تقديره لكل المرشحين للوظيفة متمنياً التوفيق للجميع وأشار إلى أن نتيجة المقابلة سوف تعلن خلال أسبوع.



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