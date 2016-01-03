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إسكان البحر الأحمر: طرح 2520 وحدة سكنية بالغردقة بعد تسلمها من الجيش

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إسكان البحر الأحمر: طرح 2520 وحدة سكنية بالغردقة بعد تسلمها من الجيش إسكان البحر الأحمر: طرح 2520 وحدة سكنية بالغردقة بعد تسلمها من الجيش
أعلن عبد الجابر محمد عبد الله، مدير عام المشروع القومى الاجتماعى بمديرية إسكان البحر الأحمر، أن إجمالى الوحدات الخاصة بالمشروع الاجتماعى الذى تنفذه القوات المسلحة بمدينة الغردقة يبلغ نحو 2520 وحدة سكنية.

وأضاف عبد الجابر، فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أنه سيتم فتح باب الحجز فى تلك الوحدات فور انتهاء القوات المسلحة من إنشائها وتوصيل المرافق الخاصه بها.

وحذر عبد الجابر من تداول استمارات بمناطق مختلفة بالغردقة وبيعها للمواطنين على أنها الاستمارات الخاصة بالمشروع، مؤكدا أن تلك الاستمارات هى طرق وهمية للتحايل على المواطنين لاستغلال حاجتهم فى السكن.

وأكد عبد الجابر، أن التقديم للحجز لتلك الوحدات سوف تعلن عنه مديرية الإسكان بمجرد الإنتهاء من المشروع وتسليمه للمديرية، على أن تكون استمارة الحجز داخل الإعلانات بالصحف الرسمية والتقدم عن طريق مكاتب البريد باسم بنك التعمير والإسكان بأفرع مدينة الغردقة.

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