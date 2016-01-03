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محافظ دمياط: خطة موسعة لإنشاء ملاعب الأندية الرياضية ومراكز الشباب

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محافظ دمياط: خطة موسعة لإنشاء ملاعب الأندية الرياضية ومراكز الشباب محافظ دمياط: خطة موسعة لإنشاء ملاعب الأندية الرياضية ومراكز الشباب
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط اليوم الأحد عن الانتهاء من أعمال إنشاء وتسليم عدد 44 ملعبا رياضيا وقانونيا بالأندية الرياضية ومراكز الشباب المنتشرة بكل مراكز المحافظة الخمس.

وأضاف أنه تم تنجيل الملاعب وتجهيزها وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالتخصيص، كما تم تسليم 10 ملاعب خماسية بعد التنجيل وإنشاء الأسوار وشباك حراس المرمى.

وأشار المحافظ لأنه يجرى الآن تجهيز 10 ملاعب خماسية أخرى بنفس المواصفات والنماذج جار تنفيذها، كما يجرى العمل بخمسة ملاعب قانونية كبيرة بـ"مركز شباب كفر المياسرة- مركز شباب دمياط الجديدة- مركز شباب جمصة- مركز شباب ميت الخولى- مركز شباب الركابية".

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