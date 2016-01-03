افتتاح وحدة التأهيل والقياسات بـ"تربية رياضية" جامعة بنى سويف

افتتح الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف اليوم وحدة التأهيل والقياسات الفسيولوجية بكلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور مختار أمين عميد الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية يأتي ذلك في إطار فعاليات المبادرة الطلابية، " بأيدينا نبنى جامعتنا" تحت إشراف الدكتور أشرف العباسي رئيس الوحدة.

وأكد رئيس الجامعة أن وحدة التأهيل والقياسات الفسيولوجية تخدم العملية التعليمية بكلية التربية الرياضية خاصة في تدريس مقررات قسم علوم الصحة الرياضية، موضحا أن الوحدة تضم قسم للقياسات الفسيولوجية وقسم للتدليك وقسم للتأهيل البدني للإصابات الرياضية علاوة على معرض لأهم الأجهزة والأدوات المستخدمة لهذه الإغراض .

كما أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تدشين هذه الوحدة لافتا ان الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم لكلية التربية الرياضية، والتى تعد نموذج للالتزام كما أن الكلية أظهرت الجامعة بمظهر مشرف للغاية من خلال مشاركة الطلاب في العديد في المسابقات الرياضية على المستوى الاقليمى والمحلى وحصلوهم على مراكز متميزة .

وأضاف عميد الكلية نحن بصدد تنظيم بطولة للكليات المتخصصة بمشاركة 23 كلية تربية رياضية على مستوى الجمهورية وتحت رعاية اتحاد الرياضة للجامعات، مشيدا بدعم رئيس الجامعة، موضحا أن الكلية بعد إنشاء قسمين علوم الصحة وعلوم الحركة أصبحت لا يتبقى لها سوى القليل لتستكمل كافة أقسامها.

كما طالب الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف رجال الأعمال والمستثمرين أبناء المحافظة تبنى ودعم المشروعات الصغيرة نظرا لأهميتها في تنمية المجتمع وإيجاد فرص عمل للشباب والحد من البطالة، جاء ذلك خلال مشاركته في حفل تسليم الدفعة الثانية من المشاريع الصغيرة والذي نظمته جمعية صناع الحياة اليوم، بقاعة المؤتمرات بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف والدكتور هشام خشبة عضو مجلس إدارة جمعية صناع الحياة واهالة السيد عضو جمعية أجيال صناع الحياة.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء أن أحد وظائف الجامعة الهامة هو خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأضاف أن الجامعة لها العديد من الأنشطة التي تساهم في حل المشاكل التي تؤرق المجتمع كمشروع محو الأمية علاوة على إقامة الندوات والمؤتمرات، والتي كان آخرها مؤتمر أطفال الشوارع والذي خرج بتوصيات ودراسات تساهم بشكل كبير في حل المشكلة والجامعة لا تدخر جهدا في التواصل الدائم مع مؤسسات المجتمع المدني.

>مشيرا إلى أهمية المشروعات الصغيرة في تنمية الدولة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص نظرًا لسهولة خصائصها والتي تعتمد على رأس المال البسيط والأيدي العاملة.