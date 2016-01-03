محافظ الوادي الجديد ينعي سكرتير عام المحافظة

نعى اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أسرة العميد جمال عبد العزيز سكرتير عام المحافظة المساعد، الذي وفاته المنية بعد ظهر اليوم، بمستشفى المعادي العسكري في القاهرة، وتوجه المحافظ منذ قليل إلى القاهرة لتقديم واجب العزاء لأسرته.

وقال المحافظ إنه يتقدم ببالغ الأسى والحزن إلى أسرته وديوان المحافظة والعاملين به وجميع محبي العميد جمال عبد العزيز بخالص التعازي الحارة.

وأضاف المحافظ، أن الفقيد كان مثالًا حيًا للالتزام، والانضباط طوال فترة خدمته بالمحافظة، وأنه كان حريصًا دائمًا على فعل الخير دون أن يفصح عنه أو يعلم به أحد خاصة مساعدة الحالات الفقيرة والمحتاجة.

كان العميد جمال عبد العزيز، ضابطًا بالقوات المسلحة وأحيل للتقاعد عام 2006، وعمل مدير مكتًبا لمحافظ الوادي الجديد الأسبق الراحل أحمد مختار، ثم مدير لإدارة الإنتاج، ثم رئيس مركز بلاط، ثم سكرتير عام مساعد للوادي الجديد.