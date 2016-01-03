مباحث البحيرة: القبض على صاحبة الحضانة والسائقين المتسببين فى حادث الأتوبيس

صرح اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، بأنه تم القبض على كل من سائق أتوبيس أطفال الحضانة ويدعى أسامة محمد عنتر، وسائق السيارة الملاكى ويدعى محمد أحمد موسى المتسببان فى حادث إنقلاب أتوبيس خاص بدون لوحات يستقله أطفال حضانة قباء بقرية سنهور.

وفجر مدير مباحث البحيرة مفاجأة أن صاحبة الحضانة المتحفظ عليها "ميسا أحمد محمد" زوجة القيادى الإخوانى حسن أبوعاصى، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالفحص تبين أن ترخيص الحضانة منتهى ولم يجدد بعد.

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وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بحادث تصادم بطريق دسوق – دمنهور، أمام قرية سنهور دائرة المركز.

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وانتقل على الفور مدير أمن البحيرة ومدير المباحث اللواء دكتور أشرف عبد القادر، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعقيد محمد الديب مفتش المباحث، وتبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 923358 ملاكى غربية "فر قائدها هارباً تاركاً السيارة"، وأتوبيس خاص بدون لوحات يستقله أطفال حضانة خاصة قباء بقرية سنهور فر قائده هارباً عقب الحادث.

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وتبين أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريـق المشار إليه انفجر الإطار الأمامى الأيسر، ونظراً لهطول الأمطار اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وأدى لاصطدامها بمؤخرة الأتوبيس الذى تصادف سيره فى ذات الاتجاه، ما أدى لانقلاب الأتوبيس على جانب الطريق.

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