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العربى يلتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى لتعزيز التعاون

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العربى يلتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى لتعزيز التعاون العربى يلتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى لتعزيز التعاون
التقى الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، اليوم، الأحد، إياد مدنى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، الذى يزور القاهرة حاليا، وذلك بحضور كبار المسئولين من الجانبين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى فى المجالات المختلفة وتنسيق الجهود بشأن التعامل مع القضايا الراهنة، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والسبل القانونية لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطينى.

كما بحث الجانبان سبل دعم جهود الحل السياسى للأزمات فى سوريا واليمن وليبيا والتصدى للتداعيات الخطيرة لظاهرة الإرهاب والأفكار المتطرفة التى تهدد العديد من الدول العربية والإسلامية، والرد على اتهامات الغرب التى تلصق هذه الظاهرة بالعرب والمسلمين .

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