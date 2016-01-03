المغرب يُطالب السعودية وإيران بضبط النفس بعد إعدام "النمر"

طالبت المملكة المغربية، اليوم الأحد، كلاً من السعودية وإيران بضبط النفس عقب إعدام القيادى الشيعى نمر باقر النمر، بالمملكة السعودية أمس السبت، وما تلته من أحداث مؤسفة ضد السفارة السعودية بإيران، وذلك حسب بيان صادر من وزارة الخارجية بالمغرب.

وقال بيان وزارة الشئون الخارجية والتعاون بالرباط: "إنه على إثر المظاهرات التى شهدتها المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران، عقب إعدام زعيم شيعى وأشخاص آخرين، أدينوا على خلفية أعمال إرهابية والمس بأمن الدولة، تتابع المملكة المغربية باهتمام كبير تطور الوضع، وتخشى من أن تأخذ التجاوزات الجارية بعدًا غير قابل للسيطرة فى الساعات والأيام القادمة".

وأضاف البيان، الذى نشره موقع "هيسبريس" الإخبارى المغربى، "أنه إعرابًا عن موقف الرباط، مما يجرى منذ أمس السبت بالمنطقة الشرق أوسطية، جراء إعدام سلطات الرياض لنمر باقر النمر، فإن المغرب يعول على حكمة المسئولين السعوديين والإيرانيين للعمل على تفادى أن ينتقل الوضع الحالى إلى بلدان أخرى بالمنطقة، تواجه العديد من التحديات، وتعيش أوضاعًا هشة".