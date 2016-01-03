أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المغرب يُطالب السعودية وإيران بضبط النفس بعد إعدام "النمر"

Google+ Print
المغرب يُطالب السعودية وإيران بضبط النفس بعد إعدام "النمر" المغرب يُطالب السعودية وإيران بضبط النفس بعد إعدام "النمر"
طالبت المملكة المغربية، اليوم الأحد، كلاً من وإيران بضبط النفس عقب إعدام القيادى الشيعى نمر باقر النمر، بالمملكة السعودية أمس السبت، وما تلته من أحداث مؤسفة ضد السفارة السعودية بإيران، وذلك حسب بيان صادر من وزارة الخارجية بالمغرب.

وقال بيان وزارة الشئون الخارجية والتعاون بالرباط: "إنه على إثر المظاهرات التى شهدتها المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران، عقب إعدام زعيم شيعى وأشخاص آخرين، أدينوا على خلفية أعمال إرهابية والمس بأمن الدولة، تتابع المملكة المغربية باهتمام كبير تطور الوضع، وتخشى من أن تأخذ التجاوزات الجارية بعدًا غير قابل للسيطرة فى الساعات والأيام القادمة".

وأضاف البيان، الذى نشره موقع "هيسبريس" الإخبارى المغربى، "أنه إعرابًا عن موقف الرباط، مما يجرى منذ أمس السبت بالمنطقة الشرق أوسطية، جراء إعدام سلطات الرياض لنمر باقر النمر، فإن المغرب يعول على حكمة المسئولين السعوديين والإيرانيين للعمل على تفادى أن ينتقل الوضع الحالى إلى بلدان أخرى بالمنطقة، تواجه العديد من التحديات، وتعيش أوضاعًا هشة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020