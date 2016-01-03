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تجديد حبس كرم عبد الوهاب 15يوما لاتهامه بالأضرار بالأمن القومى

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تجديد حبس كرم عبد الوهاب 15يوما لاتهامه بالأضرار بالأمن القومى تجديد حبس كرم عبد الوهاب 15يوما لاتهامه بالأضرار بالأمن القومى

كتبت أمنيه الموجى


>جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، تجديد حبس كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، صاحب شركة صرافة، لاتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى، والانضمام وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون.
>ووجهت النيابة لعبد الجليل عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.


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