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ضبط عاطلين هاربين من أحكام قضائية بالمنوفية والإسماعيلية

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ضبط عاطلين هاربين من أحكام قضائية بالمنوفية والإسماعيلية ضبط عاطلين هاربين من أحكام قضائية بالمنوفية والإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظتى المنوفية والإسماعيلية من ضبط عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

ففى المنوفية تمكنت مباحث مركز شبين الكوم من ضبط هارب من تنفيذ 177 حكمًا قضائيًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد بإلقاء القبض على "ياسر.أ"، 46 عاما، مدير جودة هارب من تنفيذ 129 حكم حبس جزئى و48 حكما مستأنفا بإجمالى 177 حكمًا بتهمة الغش التجارى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفى الإسماعيلية تمكنت مباحث مركز القصاصين من القبض على عاطل بحوزته 20 قرصا مخدرا ومبلغ مالى بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير الأمن إخطارا اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمود على رئيس مباحث القصاصين بالقبض على "محمد.خ.ع"، 39 سنة، عاطل مقيم أم مشاق دائرة مركز القصاصين وبحوزته 20 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 50 جنيها وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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