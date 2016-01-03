سلطات المطار تضبط كمية من المواد المخدرة داخل طرد شخصى قادم من أمريكا

تمكنت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، برئاسة حسن عبد الفتاح من ضبط 5 أكياس تحتوى على 470 جراما من "ماريجوانا" المخدر و90 جراما من الكوكايين داخل طرد شخصى قادم من أمريكا.

وأفاد مصدر بالقرية بأنه أثناء إنهاء إجراءات طرد شخصى وارد من ولاية فلوريدا بأمريكا تبين وجود عدد 4 أكياس تحتوى على ماريجوانا بوزن 470 جراما، وكيس آخر يحتوى على 90 جراما من الكوكايين المخدر.

وبالعرض على عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية أمرا بحجز الطرد واتخاذ الإجراءت القانونية وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.