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تحطم طائرة هليكوبتر أفغانية ومقتل 3 من أفراد طاقمها

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تحطم طائرة هليكوبتر أفغانية ومقتل 3 من أفراد طاقمها تحطم طائرة هليكوبتر أفغانية ومقتل 3 من أفراد طاقمها

طائرة هليكوبتر أفغانية

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن طائرة هليكوبتر عسكرية أفغانية من طراز ام.آي-17 تحطمت يوم الأحد بسبب عطل فني أصابها خلال تدريب مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد طاقمها وإصابة آخر في إقليم لوجار.

وبحسب رويترز تستخدم طائرات ام.آي-17 في النقل والهجوم وهي الدعامة الرئيسية لسلاح الجو الأفغاني الناشئ الذي يملك نحو 50 طائرة من هذا الطراز الروسي. وتستخدم القوات الخاصة الأفغانية 36 طائرة أخرى من هذا الطراز.

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن أسطول الطائرات الأفغانية من هذا الطراز يتعرض لضغوط كبيرة بسبب العمليات المستمرة التي يطلب منه تنفيذها دعما للجيش في قتاله لتمرد حركة طالبان.

 

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