رئيس جامعة كفر الشيخ: افتتاح المستشفى الجامعى أبريل القادم

قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، مستشفى الجامعة ستفتتح فى شهر أبريل القادم، بمناسبة العيد القومى للجامعة، فى التاسع عشر من أبريل القادم، لتستكمل الجامعة منظومتها الطبية. وإن الجامعة تدرس انشاء المرحلة الثانية من المدينة الطبية من خلال مركز القلب والصدر، ليكون بداية لسلسلة من المراكز المتخصصة لتعويض القصور الطبى فى المراكز الطبية بالمحافظة التى يعانى أبناؤها من العديد من الأمراض المزمنة.

جاء ذلك خلال تنظيم كلية العلوم، اليوم الأحد، حفلا بمناسبة تجديد الثقة فى الدكتور ماجد عبدالتواب القمرى رئيسا لجامعة كفر الشيخ لفترة ثانية، وأضاف القمرى، إن جامعة كفر الشيخ صارت ظاهرة، تأتى لدراستها وفود أجنبية من كل مكان، تطلب فروع للجامعة فى بلادهم ولكن ما يعوقنا عن ذلك هو عدم كفاية الكوادر البشرية.

حضر الحفل الدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة ولفيف من عمداء وأساتذة الكليات بالجامعة وعميد كلية العلوم والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بكلية العلوم. وعبر الحاضرون عن سعادتهم بتجديد الثقة وقدموا التهنئة لرئيس الجامعة وأعربوا عن انبهارهم بما تم من إنجازات فى الجامعة وشعورهم بالفخر لانتمائهم لهذه الجامعة.

وفى ختام الحفل شكر القمرى الحضور موضحا أن ما وصلت إليه الجامعة من مستوى عالمى تفخر به الجامعة ومصر يرجع إلى فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب مؤكدا على ضرورى الاستمرار فى البذل والعطاء والعمل لتحقيق مزيد من الإنجازات.