تأجيل نظر الطعون فى انتخابات دائرة بلقاس فى المنصورة لجلسة 18 يناير

أجلت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، اليوم، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، نظر الطعن المقدم من محمد المعداوى مرشح حزب الوفد بالدائرة الثالثة ومقرها مركزى "بلقاس وجمصة" وآخرين إلى جلسة 18يناير 2016.

وطالب "المعداوى"، بإعادة رصد وتجميع محاضر فرز الأصوات فى الانتخابات الماضية بالدائرة، وشكك في عمليات التجميع، وذلك فى جلسة 20أغسطس الماضى، وألزمت المحكمة جهة الإدارة بضم جميع أوراق العملية الانتخابية بالدائرة.

وأجلت المحكمة التى انعقدت اليوم نظر الطعن لجلسة 18 يناير، لرد جهة الإدارة بالمستندات المطلوبة، والتي لم توافيها للمحكمة حتى الآن وعلى مدار الجلسات المنعقدة سابقا.