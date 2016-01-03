محافظ المنيا لمرضى مستشفى المنيا العام: "إحنا بنشتغل عندكم"

تفقد اللواء طارق نصر محافظ المنيا في جولة مفاجئة اليوم عددا من أقسام مستشفى المنيا العام، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى، وخاصة عقب انتهاء أعمال ترميم وصيانة المستشفى ورفع كفاءة قسم الحضانات والعناية المركزة بها.

رافق المحافظ خلال جولته بالمستشفى إدارة المتابعة بالمحافظة،حيث كلفها المحافظ برفع تقرير فورى وعاجل حول الوضع العام بالمستشفى وكافة الاحتياجات الملحة، والتي يمكن توفيرها لخدمة المرضى وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

والتقى المحافظ، بعدد من المرضى واطمأن على حالتهم الصحية كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الصحية، وخاطب المرضى، قائلا "إحنا بنشتغل عندكم وتوفير الخدمة اللائقة واجب علينا"، كما وجه الأطباء بحسن مراعاة المرضي واعتبارهم أهلهم وذويهم، قائلا "خلوا بالكوا من الناس".

وتفقد المحافظ ، قسم الاستقبال والعيادات الخارجية وكذلك وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، والتي تضم 30 جهاز غسيل كلوي، كما تفقد قسم الأطفال المبتسرين والعناية المركزة ووجه بتوفير شبكة أكسجين لكل سرير بالعناية، وتحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التي تواجههم في العلاج وطرق الحصول على الأدوية ومدى التقصير من جانب الأطباء والممرضات بالمستشفى.

كما تابع المحافظ الوضع العام للمطبخ الخاص بالمستشفى للاطمئنان على حالة المواد الغذائية المقدمة للمرضى ومراعاتها للمواصفات الصحية، وأبدى عدد من الملاحظات مثل ضرورة تشغيل شفاطات الهواء ومراعاة النظافة.