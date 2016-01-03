بالصور.. محافظ السويس يتفقد المرافق الحيوية والخدمية

تفقد اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس واللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس إدارة النجدة بطريق ناصر لمتابعة عمل الإدارة والاطمئنان على الأفراد والضباط وتشجيعهم من أجل نجدة المواطن مؤكدا على سرعة الاستجابة لخدمة المجتمع والمعاملة الطيبة للمواطنين.

وقرر المحافظ صرف 5 آلاف جنيها لأفراد شرطة النجدة تحفيزا لجهودهم الكبيرة فى نجدة واستقرار الأمن داخل المدينة .

وتفقد المحافظ ومدير الأمن مبنى إدارة مرور السويس لمتابعة الخدمات المرورية التى تقدم لأبناء السويس والوقوف على المشاكل التى تواجهه العمل داخل إدارة المرور.

ودار حوار بين المحافظ الهياتمى حول الطرق فى السويس والمشاكل التى تواجه استكمال العمل بشارع الجيش والخدمات المرورية التى تقدم للمواطن.

وطلب مدير المرور التأكيد على ضرورة إنشاء جراجات للسيارات أسفل الأبراج السكنية وإنشاء إدارة جديدة للمرور بحى الجناين لتخفيف العبء عن إدارة مرور السويس لتقديم خدمات سريعة للمواطنين .

وفى زيارة لمرفق الإسعاف الطبى بمحافظة السويس أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس على سائقى الإسعاف والعاملين بالمرفق سرعة الاستجابة لأى بلاغ يرد والتى رافقه خلالها اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس .

وأكد الدكتور أحمد على مدير الإسعاف أنه تم تدعيم المرفق بـ12سيارة إسعاف جديدة مجهزة ليصبح عدد السيارة العاملة بالمرفق 73 سيارة الموزعة على الطرق الخارجية والداخلية .

رافق المحافظ ومدير الأمن كل من اللواء محمود شبانه نائب مدير الأمن واللواء محمد وإلى مدير المباحث ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد والعميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل ومنى السويفى مدير عام الطرق والنقل والعميد محمد الدفراوى مدير المرور والعقيد سامح فؤاد وكيل الإدارة والمقدم شريف سلامة رئيس مباحث المرور وضباط ادارة المرور وعددا من ضباط النجدة ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية .



>