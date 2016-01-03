بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يزور مستشفى أجا ويتابع العمل بالمبنى الجديد

زار الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، مستشفى أجا المركزى، يرافقه وكيل المديرية، وفريق من مديرى الإدارات الفنية.

وتفقد "مكى"، أقسام الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية وقسم الحضانات، للوقوف على آخر التطورات بتلك الأقسام ومتابعة العمل بها.

كما زار "مكى" موقع عمل بناء المبنى الجديد للمستشفى، والمكون من 6 أدوار، ومن المقرر أن يتم توظيفه فى الخدمات المركزية، والعمليات، والحضانات وإنشاء قسم لعلاج الخصوبة والعقم، وقاعة محاضرات، مؤكدا ضرورة متابعة العمل وتقديم الخدمة الطيبة للمواطنين، ورعاية المرضى وفقا لأقصى الإمكانيات المتاحة.

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