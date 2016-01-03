أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يزور مستشفى أجا ويتابع العمل بالمبنى الجديد

Google+ Print
بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يزور مستشفى أجا ويتابع العمل بالمبنى الجديد بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يزور مستشفى أجا ويتابع العمل بالمبنى الجديد
زار الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، مستشفى أجا المركزى، يرافقه وكيل المديرية، وفريق من مديرى الإدارات الفنية.

وتفقد "مكى"، أقسام الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية وقسم الحضانات، للوقوف على آخر التطورات بتلك الأقسام ومتابعة العمل بها.

كما زار "مكى" موقع عمل بناء المبنى الجديد للمستشفى، والمكون من 6 أدوار، ومن المقرر أن يتم توظيفه فى الخدمات المركزية، والعمليات، والحضانات وإنشاء قسم لعلاج الخصوبة والعقم، وقاعة محاضرات، مؤكدا ضرورة متابعة العمل وتقديم الخدمة الطيبة للمواطنين، ورعاية المرضى وفقا لأقصى الإمكانيات المتاحة.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365