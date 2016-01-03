ألكانتارا: مشاهدة ثلاثي برشلونة ممتع

(إفي): اعترف الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني بانه يستمتع بمشاهدة ثلاثي هجوم برشلونة المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز والبرازيلي نيمار.

وقال ألكنتارا خلال دعاية لبطولة "Football Experience" التي سينظمها قريبا مع أطفال في مالاوي إن "الثلاثي-ميسي وسواريز ونيمار- يستحقون الكرة الذهبية. إنه ثلاثي رائع مثل الذي كان يشكله تشافي (هرنانديز) و(أندريس) إنييستا وميسي. يصنعون التاريخ ويحصدون الكثير من الألقاب".

وعن تعافي شقيقه رافينيا من إصابة طويلة أشار إلى أنه "شاب متفائل وتلقائي. إنه دائما في حالة جيدة" رغم اللحظة التي يمر بها حاليا.

وتحدث لاعب برشلونة السابق عن الهتافات العنصرية ضد نيمار في الديربي الذي جمع إسبانيول وبرشلونة على أرض الأول.

وقال "هناك من سيذهب للملعب للسباب وهذه أسوأ طريقة للنظر إلى الحياة. لا يجب قول هذه الأشياء، يمكن أن تكون أسود أو أصفر أو أخضر ولكننا كلنا سواسية نضحك ونمرح ونبكي. الجميع متساوون. لما التفرقة؟".

وأشار إلى بيب جوارديولا مدرب البايرن والذي كان قد طلب ضمه عندما كان في البرسا، وكذلك تحدث عن رحيل المدرب الإسباني عن الفريق البافاري بنهاية الموسم.

وقال "إنه أفضل مدرب في التاريخ وتكتشف المدربين الجيدين في اللحظات السيئة، فوقتها يمكن تقييم الأشخاص. قدمت لبايرن معه ومنحني فرصة التواجد في ناد عظيم".

وأعرب تياجو عن "حزنه" لرحيل جواردويلا قائلا "رحيله أمر مؤسف ولكن يجب احترام قراره"، معتبرا ان جوارديولا لا يدين للنادي بعدم الفوز بدوري الأبطال الأوروبي.

وقال في هذا الصدد "في عامين ونصف العام حصد الكثير من الألقاب. إنها البطولة الأكثر تعقيدا، وهذا العام سنحاول الفوز بها".

ورغم إعلان رحيل جوارديولا، أكد تياجو أن مستقبله في صفوف البايرن موضحا "لقد وقعت عقدا مدته أربعة أعوام إضافية. لنرى ما سيقرره المدرب. مستقبلي سيظل مرتبطا بالبايرن. أعود للبرسا؟ أنا في حالة جيدة بالبايرن. وسنرى ماذا سيحدث؟".