4 عائلات شهداء فلسطينية ترفض شروط إسرائيل لتسلم جثامين أبنائها

رفضت عائلات 4 شهداء فلسطينيين من مدينة القدس الشروط الإسرائيلية لاستلام جثامين أبنائهم التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية، مؤكدة أنها لن توافق على استلامها طبقاً للشروط التي وضعها جهاز المخابرات الإسرائيلي.

وقالت الناطقة باسم لجنة استرداد أهالي الشهداء الفلسطينيين سلوى عواد، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي قرر تسليم جثامين 4 شهداء مقدسيين شرط دفنهم خارج حدود الجدار في منطقتي عناتا وكفر عقب، ودفع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل لضمان تنفيذ الشروط.

وأشارت إلى أن عائلات الشهداء اسحق بدران (16 عاماً)، ومحمد سعيد محمد علي (19 عاماً)، وحسن خالد مناصرة (16 عاماً)، وأحمد حمادة قنيبي (22 عاماً)، رفضت الشروط الإسرائيلية.

من جانبها، أكدت مؤسسة الضمير على حق ذوي شهداء في الحصول على جثامين أبنائهم دون أي شروط، معتبرة أن ما تقوم به قوات الاحتلال من احتجاز للجثامين هو عقاب جماعي للعائلات، وفيه إهانة للمعتقدات الدينية للمجتمع الفلسطيني.

وذكرت أن نقل الجثامين الى أماكن بعيدة عن سكن عائلاتهم خارج حدود جدار الفصل والضم العنصري هو انتهاك وتعذيب نفسي لذوي الشهداء، ويأتي ضمن حملة وسياسة التطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس، ويستكمل القرار سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.