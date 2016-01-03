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الأمن الألماني ينصح بعدم دفع أي فدية لـ«قراصنة الانترنت»

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الأمن الألماني ينصح بعدم دفع أي فدية لـ«قراصنة الانترنت» الأمن الألماني ينصح بعدم دفع أي فدية لـ«قراصنة الانترنت»

أرشيفية

 

هناك زيادة ملحوظة في نمط جديد من عمليات القرصنة والاحتيال عبر الإنترنت حيث ينجح هؤلاء المحتالون في تهريب برامج إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصي لضحاياهم تؤدي إلى تشفير الملفات الشخصية لهؤلاء الضحايا ثم يطلبون منهم أموالاً يتم إرسالها لهم عبر خدمات تحويل أموال مجهولة مقابل استعادة الدخول على هذه الملفات.

ولكن مكتب أمن المعلومات الألماني ينصح الضحايا بعدم دفع أي أموال للمحتالين، لأنه حتى في حالة دفع الفدية لا يوجد ما يضمن للضحية استعادة الدخول على ملفاتهم.

والأفضل من وجهة نظر المكتب الاحتفاظ بنسخة احتياطية من هذه الملفات الشخصية المهمة على قرص صلب خارجي أو شريحة ذاكرة منفصلة بعيداً عن جهاز الكمبيوتر، بحيث يمكن استرداد هذه الملفات في حالة تعرضها للسطو.

يذكر أن برامج مكافحة الفيروسات تستطيع غالباً التعرف على برامج التجسس التي تستهدف الحصول على فدية، لكنها لا تستطيع منع تشفير الملفات الشخصية.

في الوقت نفسه فإن الشخص الذي يقوم بعمل نسخة احتياطية من ملفاته المهمة بشكل منتظم يستطيع استعادة الحالة الأصلية للكمبيوتر الشخصي بسرعة معقولة بعد التعرض لعملية قرصنة.

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