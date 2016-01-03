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مصرع شخص فى حادث تصادم بطريق ميت غمر المنصورة

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مصرع شخص فى حادث تصادم بطريق ميت غمر المنصورة مصرع شخص فى حادث تصادم بطريق ميت غمر المنصورة
لقى شخص مصرعه، أمام قرية ميت ناجى بطريق ميت غمر المنصورة، بمحافظة الدقهلية، عصر اليوم الأحد، عقب اصطدام سيارة مسرعة بدراجته النارية.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بوفاة "رشاد. ع.م" 55 سنة، مقيم بقرية ميت ناجى، أثناء قيادته لدراجته النارية، واصطدمت به السيارة رقم دع ج 6254 "ميكروباص" يقودها "محمد.س.ع" 32 سائق ومقيم قرية الناوية، مركز سمنود بمحافظة الغربية.

وأصيب قائد الدراجة النارية، بنزيف دموى بالفم والأذن، وكسر بقاع الجمجمة، ونزيف بالمخ، أدى لوفاته على الفور، وتحرر المحضر رقم 331 جنح مركز ميت غمر لسنة 2016م.

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