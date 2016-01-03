القبض على عاطل هارب من 29 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل هارب من 29 حكما قضائيا بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بالقبض على "حسن.م.ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم المستقبل دائرة مركز أبو صوير، والمطلوب التنفيذ عليه فى 29 حكما قضائيا بتهم "تبديد، إيصال أمانة" والمقضى فيها بالحكم لمدة 15 سنة.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.