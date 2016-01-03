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ضبط عاطل بحوزته 28 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

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ضبط عاطل بحوزته 28 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية ضبط عاطل بحوزته 28 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الشهداء بالمنوفية، اليوم الأحد، من ضبط عاطل وبحوزته 28 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد داود رئيس مباحث مركز الشهداء يفيد بضبط "محمد.م" 24 عاما عاطل، ومقيم كفر طبلوها التابعة لمركز تلا وبحوزته 28 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 18 جنح مركز الشهداء، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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