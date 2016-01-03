أعراض القلق النفسى.. اعرفها وتغلب عليها

القلق النفسى من أصعب وأسوأ ما يتعرض له الشخص نتيجة لضغوط الحياة اليومية، فيتغير الشخص المصاب بالقلق النفسى ويصبح عصبيا ومتقلب المزاج، هذا ما أكده الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى. النساء أكثر عرضة للقلق النفسى

>يتابع أخصائى الطب النفسى، أن القلق النفسى هو اضطراب نفسى تتعرض له النساء أكثر من الرجال، وقد يتعرض الشخص المصاب لحالات من الهلع والوسواس نتيجة للإصابة بالقلق النفسى.

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>الأعراض الناتجة عن القلق النفسى

>يقدم أخصائى الطب النفسى بعض الأضرار النفسية الناتجة عن الشعور بالقلق النفسى، أهمها:

>1- زيادة دقات القلب.

>2- التعرق بشكل زائد.

>3- ارتعاش الجسم .

>4- صعوبة فى التنفس وقد يصل الأمر لضيق فى التنفس.

>5- الشعور الدائم بالاختناق.

>6- الميل للقىء.

>7- آلام حادة فى الصدر.

>8- عدم التوازن.

>9- الشعور بالإغماء.

>10- الرغبة فى الانعزال .

>11- الشعور أن الموت قريب.

>12- إحساس بالبرودة والسخونة فى الجسم. علاج القلق النفسى

>لذا ينصح أخصائى الطب النفسى، بضرورة الشعور بالراحة النفسى وعدم الاستسلام لهذا الشعور القاتل، وعليك التنزه بشكل مستمر حتى تستطيع أن تشعر بالراحة النفسية، وإذا استلزم الأمر يجب العرض على طبيب نفسى.

شبكةعيونالإخبارية

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