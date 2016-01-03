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نقابة الصيادلة: بدء علاج الأعضاء المصابين بفيروس سى بالمجان أول فبراير

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نقابة الصيادلة: بدء علاج الأعضاء المصابين بفيروس سى بالمجان أول فبراير نقابة الصيادلة: بدء علاج الأعضاء المصابين بفيروس سى بالمجان أول فبراير
أعلن مجلس النقابة العامة للصيادلة، أنه سيتم بدء مشروع علاج الصيادلة المصابين بفيروس سى بالمجان بدءا فى فبراير المقبل.

أوقر مجلس النقابة العامة للصيادلة، فى اجتماعه الأخير مشروع لعلاج الصيادلة المصابين بفيروس سى، والذى ينطلق تحت شعار "صيادلة بدون فيروس سى" لعلاج جميع الصيادلة بالمجان، وأسندت النقابة تنفيذ المشروع للدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة والمنسق العام للمشروع، على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع أول شهر فبراير المقبل، وإعلان النقابة عن كافة التفاصيل ليتقدم الصيادلة بأوراقهم ليبدأ مرحلة التحليل والفحص ثم العلاج.

وأكد مجلس النقابة، خلال بيان، أنه سيوفر كافة الإمكانيات اللازمة لخدمة المشروع وإنجاحه لتقديم خدمة مميزة لجميع الصيادلة بلا استثناء، وتقدم الدكتور محى عبيد النقيب العام للصيادلة وأعضاء مجلس النقابة بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف مكاوي عضو المجلس لاقتراحه المشروع وإعداده والإشراف على تنفيذه مع جميع النقابات الفرعية وأعضاء المجلس الذى سيكونوا طرف أصيل بالتنفيذ كل حسب منطقته.

الجدير بالذكر أن المشروع يأتى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وتحت إشراف وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين و رعاية كلا من الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الصيدلية.

وكان الدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة، قد أكد إن النقابة انتهت من كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع، حيث تم الاتفاق مع أكثر من 12 شركة للمساهمة فى المشروع بتوفير كورس العلاج كامل للصيادلة مجاناً، وتصل تكلفة المشروع إلى 60 مليون جنيه، وجزء كبير جدا على الشركات يصل إلى 50 مليون جنيه، والنقابة ستتحمل الباقى مع معامل التحاليل أو الفنيين المتطوعين، ومن المتوقع ان يدخل فى التحليل 100 ألف صيدلى".

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مصر 365

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