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الجيش يعلن مقتل 26 فى مواجهات أمنية بسيناء وتدمير مخزنين للمتفجرات

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الجيش يعلن مقتل 26 فى مواجهات أمنية بسيناء وتدمير مخزنين للمتفجرات الجيش يعلن مقتل 26 فى مواجهات أمنية بسيناء وتدمير مخزنين للمتفجرات
أعلنت القوات المسلحة أنه فى إطار استكمال مراحل العملية الشاملة حق الشهيد، واصلت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين تحت غطاء جوى، مداهمة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية التى تتحصن بها.

وأسفرت أعمال المداهمات والتمشيط خلال يوم أمس، عن مقتل 26 فردا من العناصر الإرهابية والقبض على خمسة أفراد آخرين من المشتبه بهم، وتدمير عربة ربع نقل وأربع درجات تستخدمها العناصر التكفيرية فى استهداف الكمائن والارتكازات الأمنية وتفكيك 18 عبوة ناسفة على محاور تحرك القوات، وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة وضبط ثلاثة بنادق آلية وبندقية قناصة ونظارة ميدان و7 أجولة من (TNT ) و63 طلقة أنواع .

وتواصل القوات المسلحة أعمالها القتالية ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها، وتستكمل القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية القضاء على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق بوسط سيناء.


>المتحدث العسكرى:ضبط إرهابى مطلوب أمنيا فى سيناء و7أجولة لمواد شديدة الانفجار

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