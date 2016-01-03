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هبوط اضطرارى لطائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبى بمطار الشارقة لسوء الطقس

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هبوط اضطرارى لطائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبى بمطار الشارقة لسوء الطقس هبوط اضطرارى لطائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبى بمطار الشارقة لسوء الطقس
صرح مصدر مسئول بمصر للطيران، بأن رحلة الشركة رقم 902 المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار دبى كانت قد أقلعت صباح اليوم الأحد فى موعدها المقرر لها وفق جداول التشغيل فى تمام الـ5,45، ونظراً لسوء الأحوال الجوية بمطار دبى فقد تم تحويل الرحلة للهبوط بمطار الشارقة، وذلك فى تمام الساعة 11,30 بتوقيت الشارقة.

وأضاف المصدر أنه تم استيعاب جميع ركاب رحلة العودة من مطار دبى على رحلتى الشركة القادمة مساء اليوم.

يذكر أن للطيران تسير ثلاث رحلات جوية إلى مطار دبى من خلال طراز البوينج B777-300ER وB737-800 والايرباصA330-300 .
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