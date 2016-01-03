القبض على 6عاطلين مطلوبين فى عدة قضايا بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 6 عاطلين مطلوبين لدى جهات التحقيق.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم "أحمد. س .م" 23 سنة عاطل مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4576 لسنة 2015 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة "مشاجرة" و"أحمد. م .م" 25 سنة عاطل مقيم عزبة أبوالسيد ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6386 لسنة 2015 جنح مركز القصاصين بتهمة "عاهة مستديمة".

وكذلك المتهم "أحمد. ص .س" 27سنة عاطل مقيم السبع عمارات دائرة قسم القنطرة شرق مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3671 لسنة 2015 جنح قسم القنطرة شرق بتهمة "سرقة مواشى" و"حسن .ع س " 28سنة عاطل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3123 لسنة 2015 إدارى مركز فايد بتهمة "شروع فى قتل" و"أحمد. س .ع " 22سنة عاطل مقيم عزبة العرب دائرة مركز التل الكبير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8238 لسنة 2015 جنايات مركز التل الكبير بتهمة "قتل" و"حسن. م .ع" 31سنة عاطل مقيم عزبة أبوالسيد دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4576 لسنة 2015 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة "مشاجرة".. تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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