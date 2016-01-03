ضبط ريان جديد استولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، فى ضبط ريان جديد استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإعطاهم فائدة لفترة ثم تهرب من السداد.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، بلاغا من المواطن "وليد .ح.ع" مواليد 1978 شريك ومدير شركة السلام للنقل، ومقيم دائرة قسم شرطة باب شرقى وأخرين وعددهم 4، بقيام "أحمد. ع "مواليد 1980 مدير وشريك شركة الشروق للنقل ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 4 ملايين و150 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال بيع وشراء الحاويات مقابل فائدة سنوية قدرها 22 %، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم تهرب وامتنع عن سداد أصول المبالغ التى تحصل عليها.

> أكدت التحريات التى قام بها ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد أشرف الجوهرى، صحة الواقعة وأن المتحرى عنه يقوم بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال جرائم تلقى الأموال من المواطنين متخذا من مقر الشركة المسماة الشروق للنقل المملوكة له والكائنة بدائرة قسم شرطة المنشية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وإيهام ضحاياه بجدية مشروعه الوهمى، مما بث الثقة والطمأنينة لدى الكثير من المواطنين بإيداع أموالهم لديه.

توصلت التحريات إلى أن المتحرى عنه تحصل من المبلغين وغيرهم من المواطنين على مبالغ مالية، وقام بتحرير عقود أثبت فيها قيامه بتوظيف أموالهم فى مجال بيع وشراء الحاويات، مقابل فائدة سنوية 22 % بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988، وقام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم تهرب وامتنع عن سداد أصول المبالغ التى تحصل عليها.

بعد تقنين الإجراءات واسئتذان النيابة العامة تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها وتحرر المحضر رقم 34 لسنة 2015 جنح اقتصادية المنشية، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.