القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

ألقت مباحث الإسماعيلية، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس، فى حملة أمنية على مستوى المراكز والأقسام.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة خلال حملة أمنية، بالقبض على "محمد. ف. إ" 29 سنة عاطل، مقيم عزبة الحكر دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

كما تم ضبط "محمد.ح.ع" 33 سنة عاطل، ومقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، و"السيد.ح. م " 19 سنة عاطل مقيم المحطة – دائرة مركز القصاصين، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.