الحبس 8 سنوات لعصابة بلغارية وضعت كاميرات بماكينات الصرافة لسرقة العملاء

>قضت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم وأمانة سر حسام الدين مصطفى، بمعاقبة 4 بلغاريين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة عملاء البنوك، بالحبس 8 سنوات لكل متهم مع الشغل والنفاذ.

تعود أحداث الواقعة عندما ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 بلغاريين تمكنوا من الإستيلاء على 2 مليون جنيه، من خلال وضع كاميرا بماكينات الصرافة لرصد عملاء البنوك لإلتقاط الارقام السرية لكل عميل، ثم قاموا بتزوير كروت ائتمان واستولوا على أكثر من 2 مليون جنيه، بعدما سحبوا تلك الأموال من 4 بنوك خلال عدة أيام، حتى سقطوا فى قبضة الأمن، بعدما تعددت شكاوى العملاء للبنوك باختفاء مبالغ من أرصدتهم تم سحبها. وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحاكمة .