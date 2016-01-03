السيسى يبحث مع شريف إسماعيل المشروعات المطروحة خلال زيارة رئيس الصين للقاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الأحد، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عددا من المشروعات المطروحة فى الخطة الزمنية الحالية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس الوزراء تناول خلال اللقاء متابعة تكليفات الرئيس المختلفة إلى الحكومة.

كما استعرض "إسماعيل" التقدم المحرز على صعيد تنفيذ عدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وتطوير وإنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق القومية.

وعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج اجتماع وحدة الصين، الذى عُقد اليوم، بحضور الوزراء المعنيين لبلورة التصور النهائى لموضوعات ومشروعات التعاون التى سيتم طرحها خلال زيارة رئيس الصين المقبلة لمصر فى الشهر الجارى، وسبل مساهمة تلك المشروعات فى مبادرة الرئيس الصينى لإحياء طريق الحرير.