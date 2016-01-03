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24 يناير.. الحكم على الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور

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24 يناير.. الحكم على الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور 24 يناير.. الحكم على الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور
قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أشرف عاصم، حجز محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لجلسة 24 يناير، للنطق بالحكم.

وجاء فى الدعوى التى أقامها المحامى هانى جاد، أن الفنانة انتصار دعت للفسق والفجور، من خلال مقطع ظهرت فيه ببرنامج "نفسنة" على فضائية "القاهرة والناس"، تحرض فيه الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

واستند مقدم البلاغ للمادة 269 من قانون العقوبات، التى تؤثم المحرض على نشر الرذيلة والفسق فى المجتمع، وطالب البلاغ بالتحقيق مع "انتصار"، ومواجهتها بتهمة التحريض على الفسق، ونشر الرذيلة وحملت الدعوى رقم 53561 لسنة 2015.

بدء جلسة محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور
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مصر 365

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