تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين في «التخابر مع قطر» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل قضية التخابر مع قطر المتهم فيها محمد مرسىى الرئيس الأسبق و10 اخرين من قيادات واعضاء الجماعة لجلسة 4 ينايرلسماع شهادة مدير المنطقة التعليمة بمدينة نصر و مامور قسم شرطة مدينة نصر اول ومقيم الشعائر مسجد رابعة العدوية وصورة رسمية من محضر القتل الذى اشار اليه اللواء عبدالعزيز خضر فى شهادته و يطلب محافظ القاهرة لجلسة 5 يناير وطلبت من وزارة الداخلية احضار الحوار الذى دار مع مرسى فى قناة الجزيزة واستدعاء مسئول ملف الاخوان بالامن الوطنى لجلسة 6 يناير.

والمتهمين بتسريب وثائق واوراق ومستندات خاصة بالجهات السيادية للدولة والاضرار بالامن القومى المصرى مقابل بيع تلك المستندات مقابل مليون ونصف دولار لقطر.