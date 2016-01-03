تحليل في الجول - 3 ثغرات كبيرة تهدد ريال مدريد أمام فالنسيا

يدخل رافا بينيتث المدير الفني لريال مدريد الذي خسر مرتين في أخر 6 مباريات - الأولى ضد برشلونة والثانية ضد فياريال - مباراة فالنسيا الحيوية للغاية للمواصلة في الصراع على الصدارة خاصة وأن جاري نيفيل مدرب الخفافيش يسعى لتحقيق فوزه الأول.

كيف سيلعب نيفيل ورافا؟ نبدأ مع ريال مدريد..

رافا في حيرة كبيرة من أمره حيث تشتت الفريق بين خطط اللعب المختلفة التي جربها هذا الموسم إذ أنه لعب بطريقة 4-2-3-1 في 10 مباريات و4-2-3-1 في 6 مباريات و 4-4-2 في مباراة وحيدة.

وهناك 3 مشاكل لم يعالجها رافا حتى الآن:

-سقوط لاعبيه في مصيدة التسلل بسهولة شديدة مما يسبب انهيار تام لأي شكل هجومي تم الإتفاق عليه في خطته حيث سقط النادي الملكي في آخر 4 مباريات في مصيدة التسلل 11 مرة.

-الالتحامات الهوائية. تلقى ريال مدريد 6 أهداف من أصل 16 هدفا هذا الموسم من أثر إخفاق في التحامات هوائية.

ذلك بالإضافة للضعف الهجومي في الفوز بالالتحامات الهوائية إذ أن نسبة فوز جاريث بيل بالالتحامات الهوائية بلغت 45%، بينما نسبة فوز بنزيما بالإلتحامات الهوائية بلغت 39%، في حين أن نسبة رونالدو بلغت 46%!

من كل ما سبق رافا سيلعب بطريقة 4-3-3 ولن يحاول إيقاف فالنسيا بقدر الاندفاع ومهاجمة خصمه واستعمال سرعات رونالدو وبيل.

والتشكيل المحتمل يقول إن رافا وسيلعب بكل من دانيلو ومارسيلو كظهيري جنب ثم راموس وبيبي في الدفاع. كروس ومودريتش سيتبادلان دور محور الارتكاز الصريح وصناعة اللعب المتأخر كهمزة وصل بين الوسط والهجوم متمثل في صانع الألعاب المتقدم جيمس رودريجيز، ثم بنزيما وبيل ورونالد.

على الجانب الآخر كيف يفعلها نيفيل؟

جاري نيفيل مضغوط أيضا حيث أنه يحاول تحقيق فوزه الأول. والمدرب الإنجليزي يعي جيدا أن تلك المباراة ليست سهلة على الإطلاق، خاصة وأن فريقه يمتلك نقطتي ضعف سيئتين للغاية:

-الدفاع ضد الكرات الهوائية. التناغم بين الثنائي عبد النور وموستافي لم يجد طريقه للنور بعد، مما يكلف الفريق أزمات ناهيك عن العنف وارتكاب الأخطاء.

وتبلغ نسبة الفوز بالإلتحامات الهوائية 48% وهي ضعيفة للغاية مقارنة بالقوة الجسدية التى يمتمتع بها ثنائي الدفاع، كما أنه تلقى 3 اهداف من أصل 15 هدفا.

-تلك النقطة مرتبطة بسابقتها بعض الشئ، وأمام فريق مثل ريال مدريد وبتلك الإمكانيات، فإن أي خطأ على حافة منطقة الجزاء سيشكل مشكلة كبيرة للغاية وهو ما يبرع فالنسيا في منحه للخصوم الفريق تحصل على 57 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء.

نيفيل سيلعب بطريقة 4-3-3، وسيحاول قدر الإمكان أن يغلق المساحات أمام النادي الملكي، وسيعتمد على الثلاثي الهجومي المبدع والسريع بياتي وكانسيلو وألكاسير وفي الوسط بثلاثي دوره الدفاعي أفضل من الهجومي هم فويجو وباريخو و جوميز.

في الدفاع قد يلعب كل من باراجان على اليمين موستافي وعبد النور في العمق وجايا على اليسار، نيفيل سيعتمد أكثر على ضرب النادي الملكي من المساحات خلف ظهيري الجنب والمرتدات السريعة.

المباراة لن تكون سهلة للطرفين والمدربان مضغوطان بنيران المستوى المتذبذب بالنسبة لبنيتيث ونيران الفوز الأول ومواجهة خصم لن يرحمه بالنسبة لنيفيل.