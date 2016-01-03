أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

بالفيديو : فتاة تروي قصة اغتصابها لمدة سنتين من شاب هددها بصور لها

Google+ Print
بالفيديو : فتاة تروي قصة اغتصابها لمدة سنتين من شاب هددها بصور لها بالفيديو : فتاة تروي قصة اغتصابها لمدة سنتين من شاب هددها بصور لها

انتشرت الفاحشة و الرذيلة بشكل متفاوت في الاونة الاخيرة ارتفعت معدلات التحرش و الاغتصاب ايضا لذلد سنقوم بتقديم حلقة قامت  قناة ten بعرضها على الهواء مباشرة و عرضت خلالها قصة فتاة تدعي اية قام شاب باغتصابها اكثر مرة بل مرات عديدة في مدة تتجاوز عام و تقوم الفتاة خلال الحلقة بعرض القصة التى حدثت معاها كاملة .

بدات القصة من خلال قام شاب باستدراجها منذ ثلاث سنوات و قام بضربها و قام بتصويرها  في اوضاع خارجة و امضاها على ورقة تحت التهديد تعد بمثابة جواز عرفي يقوم باستغلال الورقة في حال معرفة ما حدث بينة و بين الفتاة المغتصة و التى فقدت عذريتها اثر اغتصبها اكثر مرة في شقته و فى شقة احد اشقائة فى مدينة العاشر و كان يحاول الشاب المغتصب استدراجها اكثر من مرة باستخدام اسلوب التهديد و هددها بنشر صورها فى حال معرفة الامر بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك و سنترك اليكم الفيديو الذي تحدثت فية الفتاة على الهواء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه