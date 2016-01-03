بالفيديو : فتاة تروي قصة اغتصابها لمدة سنتين من شاب هددها بصور لها

انتشرت الفاحشة و الرذيلة بشكل متفاوت في الاونة الاخيرة ارتفعت معدلات التحرش و الاغتصاب ايضا لذلد سنقوم بتقديم حلقة قامت قناة ten بعرضها على الهواء مباشرة و عرضت خلالها قصة فتاة تدعي اية قام شاب باغتصابها اكثر مرة بل مرات عديدة في مدة تتجاوز عام و تقوم الفتاة خلال الحلقة بعرض القصة التى حدثت معاها كاملة .

بدات القصة من خلال قام شاب باستدراجها منذ ثلاث سنوات و قام بضربها و قام بتصويرها في اوضاع خارجة و امضاها على ورقة تحت التهديد تعد بمثابة جواز عرفي يقوم باستغلال الورقة في حال معرفة ما حدث بينة و بين الفتاة المغتصة و التى فقدت عذريتها اثر اغتصبها اكثر مرة في شقته و فى شقة احد اشقائة فى مدينة العاشر و كان يحاول الشاب المغتصب استدراجها اكثر من مرة باستخدام اسلوب التهديد و هددها بنشر صورها فى حال معرفة الامر بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك و سنترك اليكم الفيديو الذي تحدثت فية الفتاة على الهواء

شبكةعيونالإخبارية

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