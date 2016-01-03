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4 فوائد صحية للأفوكادو أهمها علاج التهابات المفاصل ومقاومة أمراض العيون

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4 فوائد صحية للأفوكادو أهمها علاج التهابات المفاصل ومقاومة أمراض العيون 4 فوائد صحية للأفوكادو أهمها علاج التهابات المفاصل ومقاومة أمراض العيون
تعتبر فاكهة الأفوكادو من الفواكه المظلومة وغير المعروفة لكنها تعتبر كنزًا صحيًا للجسم كله، وتشتهر فى المكسيك، وهى المعروفة أيضًا باسم "كمثرى التمساح"، وتحظى بشعبية كبيرة فى أمريكا الشمالية، وعلى الرغم من أنها مليئة بالمواد المغذية الصحية، لكنها تحتوى على كمية كبيرة من ، ولكنها دهون جيدة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن ثمرة الأفوكادو متوسطة الحجم تحتوى على حوالى 141 جرامًا من الدهون و138 سعرًا حراريًا، كما أن هناك 4 فوائد مثيرة ومذهلة للأفوكادو، وتشمل:

1- فاكهة الأفوكادو تحتوى على الكاروتينات


>الكاروتينات تعمل على الحماية ضد أمراض العيون.

2- فاكهة الأفوكادو مهمة للنمو الصحيح للأجنة


>الأفوكادو يحتوى على فيتامين حمض الفوليك الذى يحمى أيضًا من أمراض القلب والنوبات القلبية، ويقلل من تشوه الأجنة.

3- فاكهة الأفوكادو تخفض الكوليسترول


>حمض الأوليك هو المسئول عن قدرة الأفوكادو فى خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، حيث أظهر بحث سابق أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو ينخفض لديهم مستويات الكولسترول LDL "الضار" وتزيد لديهم مستويات الكوليسترول HDL "الجيد".
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>4- الأفوكادو يعالج التهاب المفاصل


>يستخدم زيت الأفوكادو لعلاج التهاب المفاصل والالتهابات والجروح، كما أنه يمكن أيضًا أن يحفز نمو الشعر.

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مصر 365

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