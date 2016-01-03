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رئيس الحكومة يجرى اتصالا هاتفيا بوزير الرياضة لمتابعة أزمة النادى الأهلى

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رئيس الحكومة يجرى اتصالا هاتفيا بوزير الرياضة لمتابعة أزمة النادى الأهلى رئيس الحكومة يجرى اتصالا هاتفيا بوزير الرياضة لمتابعة أزمة النادى الأهلى
قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أجرى اتصالا هاتفيا منذ قليل مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، لبحث آخر مستجدات أزمة مجلس إدارة النادى الأهلى خاصة بعد حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، الأحد، بتأجيل نظر الاستكشال المقدم ضد حل مجلس القلعة الحمراء، ليوم 10 يناير الجارى.

وكان وزير الرياضة قد أعلن فى تصريحات له صباح اليوم، إنه من بين الحلول التى يتم مناقشتها أنه من الوارد أن يتم تعيين نفس المجلس النادى الأهلى مع إجراء بعض التغييرات بداخله، خاصة أن القرار سيكون بتحصين دولى فلن يتم اتخاذ أى قرار يهدد استقرار الرياضة المصرية.


>رئيس الوزراء لـ" اليوم السابع": نبحث سيناريوهات حل أزمة النادى الأهلى

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مصر 365

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