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"الإنجيلية" تحتفل بعيد الميلاد بحضور مندوبى الرئيس وشيخ الأزهر..اليوم

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"الإنجيلية" تحتفل بعيد الميلاد بحضور مندوبى الرئيس وشيخ الأزهر..اليوم "الإنجيلية" تحتفل بعيد الميلاد بحضور مندوبى الرئيس وشيخ الأزهر..اليوم
تقيم الطائفة الإنجيلية بمصر مساء اليوم الأحد، احتفالها الرسمى بعيد الميلاد المجيد، وذلك فى السابعة مساءً بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة.

يرأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة، بمشاركة القس الدكتور سامح موريس راعى الكنيسة.

ويحضر الاحتفال كريم الديوانى أمين رئاسة الجمهورية نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى ممثلين عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، وممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء مجلس النواب ورجال الفكر والإعلام.

ويتناول الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة فى رسالته بمناسبة عيد الميلاد قضية اللاجئين، وكيف كانت ومازالت ملجأ أمينا لكل من يحتمى بها، حيث استقبلت السيد المسيح والعائلة المقدسة حينما لجأوا إليها هاربين من بطش الرومان منذ أكثر من ألفى عام مضت من الزمان، وها هى اليوم تستقبل الآلاف من اللاجئين الهاربين من بعض الدول العربية هربا من بطش الإرهاب.

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مصر 365

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