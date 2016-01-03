تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لجلسة غد

أجلت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة غدًا الأثنين.

وجاء قرار التأجيل لاستدعاء كلا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر، ومدير الإدارة التعليمية بالمنطقة، ومقيم الشعائر بمسجد رابعة العدوية، عن فترة الاعتصام برابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) مع طلب بيان رسمى عن وقائع الاعتداء والقتل التى حدثت خلال تلك الفترة، وضم صورة رسمية من محاضر التعدى بالقتل والتعذيب التى أشار إليها شاهد الإثبات اللواء عبد العزيز خضر، واستدعاء محافظ القاهرة لسماع شهادته بجلسة 5 يناير الجارى، واستدعاء مسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطنى بجلسة 6 يناير.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

- رفع جلسة محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر لإصدار القرار