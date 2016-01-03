نبيل العربى يعقد المؤتمر السنوى لحصاد الجامعة العربية لعام 2015 الأربعاء

يعقد الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المؤتمر السنوى لحصاد العام تحت عنوان "انجازات العمل العربى المشترك عن عام 2015" يوم الاربعاء القادم، بمقر الأمانة العامة.

كما يعقد فريق من الخبراء القانونيين من عدد من الدول العربية اجتماعا لهم فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية يوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى، وذلك لدراسة البدائل والاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى. .

وقال الأمين العام للجامعة العربية إن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لقرار صادر عن اجتماع غير عادى لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية فى الرياض يوم 9 نوفمبر الماضى، كان مخصصا بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى .

وأضاف الدكتور نبيل العربى فى تصريح له اليوم أن الأمانة العامة للجامعة العربية دعت لهذا الاجتماع، الذى سيضم خبراء قانونيين من الدول أعضاء اللجنة العربية المصغرة "التى شكلتها قمة شرم الشيخ فى مارس الماضى"، وتضم الاردن وفلسطين ومصر والمغرب بالإضافة إلى الأمانة العامة.

وأكد العربى على أن الأمانة العامة للجامعة تواصل تحركها على المستويين العربى والدولى لطرح موضوع توفير نظام حماية دولى لأراضى دولة فلسطين .