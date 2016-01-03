الحكومة اليمنية تدين اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية بطهران

أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن استنكار وإدانة حكومة الجمهورية اليمنية لعملية اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية فى العاصمة الإيرانية طهران والقنصلية فى مدينة مشهد، وإشعال النار فيها.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فى بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه "إن ما حدث تجاه سفارة المملكة فى طهران يعد جريمة وخرقا للأعراف والاتفاقات الإقلمية والدولية، واستمراراً للسياسة الإيرانية المعادية تجاه الوطن العربى، والتى تجلت فى عدد من البلدان العربية، ومنها منطقة الخليج العربى واليمن".

وأضاف البيان"الجمهورية اليمنية التى عانت ولا زالت من كافة صنوف الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية، تقف مع حق المملكة العربية السعودية الشقيقة فى حفظ أمنها واستقرارها وفقاً لقوانينها" .

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافى وقوف الجمهورية اليمنية وتأييدها لكافة الإجراءات التى تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة، للحفاظ على أمنها والوقوف معها صفاً واحداً فى مكافحة الإرهاب والتطرف ونبذ العنف.

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