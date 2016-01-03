ضاحى خلفان: إيران دولة مؤذية للعالم وآخر من يتحدث عن القضاء
وأضاف "خلفان" عبر مجموعة تغريدات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: تحاول إيران بث الفرقة بالعزف على وتر الطائفية، مع "نمر الورق" الإيرانى، عشرات الإرهابيين نالوا الجزاء بسيف العدل.
وتابع القائد السابق لشرطة دبى: "من لا يريد القتل لا يقتل، أما من قتل فجرد له الحسام"، وعن إعدام الشيعى "نمر النمر" قال "خلفان": موضوع النمر الإيرانى صدعونا به، المسألة بسيطة لا تقتل حتى لا تقتل.
كما سخر من تسمية شارع القنصلية السعودية بمدينة مشهد الإيرانية باسم "الشهيد النمر" فنشر صورة للوحة الجديدة قائلا: انظر اللوحة ليست خيبة واحدة، وإنما خيبتان".
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