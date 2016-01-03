ضاحى خلفان: إيران دولة مؤذية للعالم وآخر من يتحدث عن القضاء

شن ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، هجوما على إيران، مؤكدا انها آخر من يتفلسف ويتكلم فى نزاهة القضاء وحقوق الإنسان، وأنها أصبحت دولة مؤذية للعالم أجمع.

وأضاف "خلفان" عبر مجموعة تغريدات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: تحاول إيران بث الفرقة بالعزف على وتر الطائفية، مع "نمر الورق" الإيرانى، عشرات الإرهابيين نالوا الجزاء بسيف العدل.

وتابع القائد السابق لشرطة دبى: "من لا يريد القتل لا يقتل، أما من قتل فجرد له الحسام"، وعن إعدام الشيعى "نمر النمر" قال "خلفان": موضوع النمر الإيرانى صدعونا به، المسألة بسيطة لا تقتل حتى لا تقتل.

كما سخر من تسمية شارع القنصلية السعودية بمدينة مشهد الإيرانية باسم "الشهيد النمر" فنشر صورة للوحة الجديدة قائلا: انظر اللوحة ليست خيبة واحدة، وإنما خيبتان".

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