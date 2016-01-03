انطلاق احتفالية "الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية" 18 يناير

أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت، الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح اليوم الأحد، أن فعاليات احتفالية الكويت "عاصمة الثقافة الإسلامية 2016" ستنطلق فى 18 يناير الجارى مع بدء فعاليات مهرجان القرين الثقافى الـ22.

وذكر بيان صادر عن وزارة الإعلام أن الشيخ سلمان الحمود أعرب خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط والإشراف على الاحتفالية عن خالص التقدير للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لرئاسته اللجنة الوطنية العليا للاحتفالية، ما يؤكد الدعم الكبير الذى يقدمه للثقافة لابراز دور الكويت الريادى والثقافى والحضارى فى العالم الإسلامى والعربى.

وأشار الشيخ سلمان إلى أن ذلك يؤكد أيضا حرصه على تطوير الثقافة لأهميتها فى تعزيز الانتماء الوطنى، وتعزيز القيم والعادات والتقاليد والموروث الطيب لدولة الكويت.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة استشارية ستقوم بتقييم ومراجعة الخطط الثقافية للدولة بشكل عام التى يقوم المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب بتنفيذها كاستراتيجية طموحة وكذلك مراجعة البرامج والمشاريع الخاصة للاحتفالية.

وبين أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على جدول فعاليات البرنامج العام المقترح للاحتفالية واستطلاع اقامة مؤتمر صحافى محلى وعربي وعالمى للاعلام عن انطلاق الاحتفالية لافتا الى انه تمت مناقشة وضع تصور للبرنامج الخاص بانطلاق الاحتفالية واهم البرامج والمشاريع التي سيتم تبنيها حتى حفل الختام الرئيسى الذى سيكون بنهاية عام 2016.

وأوضح أن الاحتفالية تعد فرصة تاريخية مهمة لابراز الثراء الثقافى للكويت وموروثها المادى وغير المادى مؤكدا السعى لاستثمار اكبر فى مجال الثقافة وابرازها كقاطرة لتعزيز القيم فى وطننا من خلال استراتيجية طموحة تعمل على نشر الثقافة بكافة انواعها "بما يتلاءم مع عاداتنا وتقاليدنا والوصول لكل من الاسرة والمدرسة والمسجد والاعلام والمجتمع بشكل عام".