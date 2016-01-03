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مصرع سيدة وإصابة ابنتها فى انهيار منزل بسمالوط

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مصرع سيدة وإصابة ابنتها فى انهيار منزل بسمالوط مصرع سيدة وإصابة ابنتها فى انهيار منزل بسمالوط

انهيار منزل – ارشيفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت ابنتها بالمنيا، في انهيار جزئي لمنزل مبني بالطوب اللبن بحى شرق سمالوط تم نقلهن لمستشفى جراحات اليوم الواحد.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا، بانهيار منزل مبني بالطوب اللبن بمركز سمالوط، أسفر عن وفاة صفاء سنوسي هنداوي (60 عاما – ربة منزل)، وإصابة ابنتها إيمان محمد عبد الحميد (21 عاماً)، تقيمان بمركز سمالوط، وتم نقلهما إلى مستشفى المنيا العام.

وكشفت التحريات، التى أجراها المقدم محمود الجيار رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط، أن الأم وابنتها تقيمان فى منزل قديم، مكون من طابقين، ومبنى من الطوب اللبن، بمنطقة شرق ترعة الإبراهيمية بمدينة سمالوط، وأثناء تواجدهما داخل المنزل، انهار عليهما.

وبانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، قاموا بإخلاء المنزل المجاور، كما قامت بفرض كردون أمنى حول المنزل، لتفادى سقوط ضحايا آخرين، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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