اخطار السفارة الكويتية لحضور التحقيق مع أحد رعاياها متهم بقتل محامي

اخطرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، المنعقدة برئاسة أحمد حلمي، سفارة الكويت لحضور التحقيق مع كويتي متهم بقتل محامٍ، وإصابة شقيقه داخل شقتهم بمنطقة العجوزة .

وتولى بدر مروان، مدير نيابة الحوادث، التحقيق مع المتهم، والاستماع لأقوال شقيق المجني عليه، الذي أصابه المتهم أثناء محاولته منعه من قتل شقيقه .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة للمباحث، في واقعة مقتل كويتي على يد صديقه الكويتي بمنطقة العجوزة، أن المتهم قد تعدى على القتيل، وشقيقه بعد مشاجرة بينهم على شراء ” سكر “، وبعض احتياجات المنزل .

وتبين من التحريات، التي أجراها العميد عبد الحميد أبو موسى، مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة، أن المتهمين موظفين بوزارة الكهرباء والمياه بدولة الكويت، ويحضرون دراسات عُليا بكلية الحقوق، وتشاجر المتهم مع شقيقين بسبب رغبته في نزول محامي منهما لشراء سكر إلا أنه رفض فأسرع إلى المطبخ، وأحضر سكين وتوجه به تجاه المحامي، فحاول شقيقه منعه فسدد له طعنة بالذراع، ثم غرس السكين في رقبة المحامي، ثم تعدى على نفسه بالسكين بطعنة في الصدر، لمحاولة اثبات أن المجني عليهما حاولا قتله، وأنه كان يحاول الدفاع عن نفسه، وتبين أن المجني عليهما يدعيان “فهد . خ . م”، محامي، وشقيقه “مبارك”، والمتهم يدعى “عبد الله . م . ر” طالب بكلية حقوق .