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وفد مصري يتجه للسعودية للإعداد لموسم الحج المقبل

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وفد مصري يتجه للسعودية للإعداد لموسم الحج المقبل وفد مصري يتجه للسعودية للإعداد لموسم الحج المقبل

مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، وفد مصرى يمثل وزارات الداخلية والسياحة والتضامن، متجها إلى جدة فى زيارة للسعودية تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها، كبار مسئولى ملف الحج بالمملكة لبحث الإعداد لموسم الحج المقبل وتوفير الخدمات اللازمة للحجاج المصريين خلال أداء المناسك.

يضم الوفد المصرى اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية ورئيس بعثة حج القرعة وكبار مسئولى وزارتى السياحة والتضامن .

ويلتقى الوفد خلال زيارته، كبار المسئولين بوزارة الحج والمؤسسة الأهلية للطوافة، والوكلاء السعوديين، لبحث الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج المقبل، والاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالحجاج المصريين من أجل تلافى السلبيات التى سجلتها بعثة الحج العام الماضى، ومنها ضعف الخدمات المقدمة للحجاج من بعض المطوفين فى منى وعرفات .

 

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