رسميًا| «ميدو» مديرًا فنيًا للزمالك بعد إقالة البرازيلي باكيتا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأحد، تعيين أحمد حسام “ميدو” في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إقالة البرازيلي ماركوس باكيتا بسبب سوء نتائج الفريق.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد عقد اجتماعا طارئا عصر اليوم لبحث مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة ماركوس باكيتا، وذلك بعد تعادل الزمالك أمس السبت مع مصر المقاصة بصعوبة 2-2.

وقرر مجلس الزمالك تعيين ميدو في منصب المدير الفني، وحازم إمام في منصب مدير الكرة خلفا لإسماعيل يوسف، الذي سيتولى منصب مدير الكرة بقطاع الناشئين، وتم تعيين سيد متولي مديرا إداريا، على أن يستمر محمد صلاح في منصب المدرب العام، ومدحت عبد الهادي مدربا مساعدا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع ماركوس باكيتا من أجل التوصل لحل وسط لفسخ التعاقد بين الطرفين بشكل ودي.