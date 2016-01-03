مفاجأة.. المواقع الأمريكية تعترف: شوربة الكوارع تساعد على الريجيم

الجوع هو العدو الأول لأنظمة الريجيم بمختلف أنواعها والمهدد الرئيسى بفشلها، ولذا فالحرص على تناول الأطعمة التى تحفز الشعور بالشبع والامتلاء يجب أن يكون أولى أولوياتك أثناء اتباع الأنظمة الغذائية المشددة.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من الأطعمة التى تعزز الشعور بالشبع وهى فى الأغلب لم تخطر من قبل على بالك، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

- شوربة الكوارع: غنية بالكولاجين الذى يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وخاصة أن شوربة الكوارع تشعل حيزاً كبيراً من المعدة، الأمر الذى يكافح الشعور بالجوع بشرط تناول طبق صغير الحجم منها.

- الأفوكادو: من أكثر الأطعمة التى تعزز الشعور بالامتلاء نظراً لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف الطبيعية والدهون الصحية، ويساهم هذا المزيج فى تحفيز الشبع لفترة طويلة.

- بذور المريمية أو الشيا: تتمدد هذه البذور داخل المعدة ويزداد حجمها بعد تناولها نتيجة خلطها بالسوائل، وتستغرق عملية هضمها فترة طويلة نسبياً، وهو ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، هذا بخلاف غناها بالألياف النباتية المضادة للجوع.

-الفستق: بخلاف أنواع المكسرات المختلفة، يحتوى الفستق على قدر قليل من السعرات الحرارية، والمثير أنه يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء نظراً لأنه غنى بالألياف والبروتينات، ويمكنك تناول حفنة يد من الفستق خلال اليوم دون الخوف من زيادة الوزن.